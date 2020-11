Top 3 cele mai bune branduri de vitrine de băuturi în care să investești pentru afacerea ta

Dacă deții un bar, un restaurant, o terasă, o cofetărie sau orice alt tip de local unde servești clienților tăi băuturi și vrei să-ți expui produsele într-o vitrină unde ei să aibă acces facil, atunci studiază acest top al celor mai renumite branduri în domeniu și alege la final ceea ce ți se potrivește.

Înainte de a începe lectura însă, ține cont de faptul că vitrinele de băuturi nu sunt niște frigidere obișnuite, ci niște aparate destinate păstrării produselor în condiții optime de temperatură pentru un timp scurt, ele nefiind la fel de performante ca o combină frigorifică de uz casnic sau un frigider industrial.

#1 Tecfrigo

Când investești într-o vitrină de băuturi Tecfrigo, ai garanția că investești în calitate. Aceste aparate nu sunt nici pe departe cele mai convenabile ca preț de pe piață, dar eficiența lor de răcire depășește cu mult performanțele produselor asemănătoare. Foarte generoase ca dimensiuni, vitrinele Tecfrigo pot fi des observate în mini sau supermarketuri deoarece au o capacitate mult mai mare decât produsele altor branduri de același tip. Din acest motiv, chiar dacă din punct de vedere al prețului costă aproape dublu decât alte vitrine pentru băuturi, datorită volumului lor, sunt în final o achiziție profitabilă.

Mai mult, pentru că în cazul acestui brand accentul cade în primul rând pe funcționalitate, chiar și mini vitrinele de băuturi Tecfrigo, folosite la maxima lor capacitate, pot fi utilizate pe post de frigidere veritabile, putând răci aerul din interior până la o temperatură de -18 grade Celsius.

#2 Severin

Severin oferă o soluție practică și convenabilă celor care au nevoie de o vitrină frigorifică pentru băuturi, dar nu pun un accent deosebit nici pe aspect și nici pe volum. Minimaliste până în cele mai mici detalii, vitrinele frigorifice Severin sunt produse în Germania și au o tradiție pe piața aparatelor de înghețat și congelat mai veche de o sută de ani.

Primele produse marca Severin au fost lansate în anul 1892 și de atunci și până în prezent s-au remarcat prin calitatea și fiabilitatea pe care o oferă.

#3 Exquisit

Exquisit este un brand de vitrine de băuturi care se remarcă atât prin design-ul lor, cât și prin capacitățile de stocare. În general, vitrinele frigorifice Exquisit de dimensiuni mari au un aspect curat, cu linii bine definite și suprafețe cu o textură care se potrivește în orice interior. De asemenea, concentrate în special pe utilizarea spațiului pe verticală, majoritatea lor se aseamănă cu niște frigidere obișnuite, fiind foarte potrivite pentru localurile modeste ca suprafață, în care mai important decât locul de prezentare a băuturilor este cel de luat masa.

Mai mult, în ideea de a veni cu o soluție viabilă și pentru cei care nu-și doresc în barul sau în salonul restaurantului lor un aparat frigorific obișnuit, Exquisit fabrică și mini răcitoare de băuturi cu un aspect retro, linii curbe, frumos rotunjite, dar și culori precum roșu sau negru, ușor de asortat în localurile cu personalitate.

