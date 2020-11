Top 3 cele mai vândute produse de Black Friday în 2020. Ce au cumpărat românii

Interesul pentru Black Friday a fost uriaș și anul acesta. Vînzările au crescut cu mai mult de 80% față anul trecut, iar plățile efectuate online cu cardul pur și simplu au explodat. Românii s-au înghesuit, din nou, să-și cumpere telefoane mobile, televizoare, dar și electrocasnice. Cele mai vândute produse rămân în continuare telefoanele mobile, laptopurile și televizoarele, românii manifestând un interes crescut și pentru produsele dezinfectante și măștile de protecție.

Astfel că numărul total al tranzacțiilor a trecut de 400.000, cu mai bine de 80% față de ediția anterioară de Black Friday.

Dacă anul trecut înregistrăm 42% comenzi plătite cu cardul online, anul acesta vedem 54% dintre comenzi plătite cu cardul online, ceea ce a fost o tendința pe care am observat-o și în aprilie-mai atunci când am avut restricțiile de circulație pt. a întâmpina pandemia.

Potrivit reprezentanților celui mai cunoscute site de vânzări online de la noi, platforma a avut schimburi comerciale de 295 de milioane de lei de la startul Black Friday. Cu 74% mai mult comparativ cu anul trecut. Jumătate din plăți s-a făcut online, cea mai mare creștere din ultimii ani.

În privinţa produselor pe care vor să le cumpere romanii, datele centralizate de PayU, arată un interes crescut pentru cele destinate întregii familii, precum electrocasnice sau televizoare. O cere imensă este şi pentru telefoane mobile şi îmbrăcăminte. Pe listă, se mai regăsesc laptopurile, articolele Home & Deco şi încălţămintea.

Pe categorii de produse, pe primul loc în preferinţele românilor rămâne IT&C, cu 75% din total, urmat de produse variate, cu 28,3%, şi de obiecte vestimentare, cu aproape 5 procente. Plăţile cu un card în rate s-au cifrat la 41 de milioane de lei.

Minutul de aur rămâne în intervalul 7:44 - 7:45, moment în care s-au făcut 4.792 de tranzacţii.

Cel mai scump produs cumpărat de Black Friday este o maşină de 31.700 euro, iar produsul cel mai comericalizat la un pret ridicat este un velier de 238.000 euro. Cea mai mare reducere a fost de 60.000 euro pentru un penthouse.

Anul acesta, romanii au luat, în medie, cam două produse pe comandă, dintre care unul ceva mai piperat, iar celălat, mai ieftin. Numărul mediu de tranzacţii pe minut a crescut la 319. Cu alte cuvinte, au fosdt 5 tranzacţii pe secundă.

Cele mai cautate produse au fost televizoarele, telefoanele mobile, dar si electrocasnicele. Iar cele mai multe produse au fost comandate online. In plus, tranzactiile cu cardul au crescut semnificativ anul acesta fata de anul trecut. 15.27

Românii nu doar că au cumpărat mai mult, dar au și scos mai mulți bani din buzunare. Valoarea medie a coșului de cumpărături plătit integral a trecut de 700 lei, iar la cel plătit în rate s-a apropiat de 1.100 de lei.

Cele mai multe comenzi raportate la mia de locuitori au venit din București, Cluj-Napoca, Iași, Slatina, Brașov, Constanța, Sibiu, Alba Iulia, Timișoara și Zalău.

Potrivit PayU, iată ce au ales Românii să cumpere cu ocazia reducerilor:

1. IT&C- 75%

2. RETAIL- 28.3%

3. FASHION- 5%

1. Maşină- 31.700 euro

2. Velier- 238.00 euro

3. Penthouse- 60.000 euro

