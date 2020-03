Vă amintiți de anii trecuți cand obțineați discul „probă” gratuit pentru PlayStation 2 când cumpărați un nou joc? Vă amintiți cât de interesant era să știți ca veți incerca un joc diferit, chiar dacă acesta avea doar cinci minute de joc?

Acum avem platforme întregi, precum Fortnite și League of Legends, disponibile gratuit cu upgrade-uri în joc. Am creat o listă cu cele mai bune jocuri gratuite pentru computer și consolă.

Top cele mai bune jocuri gratuite ale anului 2020

1. Warframe

Combinând estetica futuristică de science-fiction a jocurilor precum Mass Effect și Halo, Warframe este unul dintre cele mai impresionante jocuri de acțiune disponibile în acest moment și îl puteți juca atât pe console cât și pe PC. S-a lansat în 2013 și a crescut substanțial în ultimii ani - peste 26 de milioane de oameni jucându-l până acum . Ar trebui să fie printre primele jocuri pe care le încercați atunci când primiți noua consolă.

Warframe include, de asemenea, un număr remarcabil de opțiuni de personalizare, care vă permit să vă modificați armele și armura de expoziție „Warframe”, permițându-vă astfel să vă adaptați mai bine echipamentul spre stilul dvs. de joc specific. Aveți chiar acces la propria navă spațială personală, pe care o veți folosi ca bază atunci când sunteți între misiuni. Cu toate acestea, când incepeți sa mergeti pe jos, mobilitatea dvs. nu va fi limitată; șapte mișcări diferite de parkour vă permit să navigați în zonele greu accesibile și să obțineți avantaj asupra inamicilor.

2. World of Tanks

Jucătorii World of Tanks pot alege din patru tipuri primare de lupte: random battles(luptă aleatorie), team-training battles(antrenament de echipă), tank-company battles(Campanii de tancuri), si clan battles(lupte de clanuri).

Pe lângă acestea sunt campionatele organizate de către ESL (Electronic Sports League) în care se poate juca individual sau în echipe de 3 și 7 jucători cu premii în moneda jocului, diverse obiecte (ex. componente de calculator) sau în bani, precum și campionate organizate de către Wargaming.

3. World of Warships

World of Tanks cu lupta navală este o descriere exactă a World of Warships. Cu patru tipuri de nave - croaziere, nave de luptă, distrugătoare și portavioane - și mai multe moduri de joc, World of Warships este un simulator strategic de luptă în apă deschisă, cu opțiuni de personalizare profundă.

Indiferent dacă joci modul PvE Operations sau te pregătești împotriva unui adversar real din PvP, World of Warships ar trebui să satisfacă pe oricine caută o luptă excelentă. Este disponibil pe computer. De asemenea, dacă nu sunteți un fan al luptei navale sau al tancurilor, căutați World of Warplanes (World of Warplanes), un alt simulator de luptă free-to-play de calitate, care îi duce pe jucători în ceruri.

4. Let It Die

De la Grasshopper Manufacture, Let it Die este unul dintre cele mai hardcore jocuri din această listă. Este un joc "hack-and-slash" cu o premisă la fel de ciudată cum te-ai aștepta de la studioul de dezvoltare din spatele seriei No More Heroes. Este anul 2026 și Tokyo s-a împărțit la jumătate. Un turn a urcat din adâncurile oceanului. Uncle Death, o versiune a secerătorului sumbru, te obligă să te îndrepți spre turn pentru a afla ce se află în vârf.

Când vei muri și o vei face, datele tale de joc sunt împărtășite cu alți jucători, adăugându-te în jocurile lor ca dușmani (și invers). Jocuri de acțiune gratuite, precum Let it Die sau oarecum rare, așa că dacă ai un PS4, cu siguranță, ar trebui să îl incerci.

5. PUBG Mobile

Versiunile Xbox One și PC ale PlayerUnknown’s Battlegrounds nu sunt gratuite, însă dacă doriți să vă bucurați de o acțiune strategică de luptă royale și nu aveți chef de Fortnite, PUBG Mobile este o alternativă excelentă. Jocul se bazează pe versiunea pentru PC și include controale tactile.

6. Fortnite: Battle Royale

Ca și PUBG, obiectivul din Fortnite: Battle Royale este acela de a-i doborî pe toți ceilalți jucători din joc și să rămâi ultimul in viață. Fortnite are un alt aspect care îl diferențiază de construcția PUBG. Puteți construi pereți, structuri și obiecte care vă pot oferi un ajutor într-o luptă sau vă pot lăsa vulnerabili într-o ambuscadă.

7. Apex Legends

Apex Legends nu este original, nu este o revelație, dar poveștile de succes din industria jocurilor rareori sunt. Jocul merge pe aceeași idee de rafinare a unui concept bun, precum World of Warcraft sau League of Legends. Respawn a luat o idee populară, a depistat ce nu funcționa, ce ținea o parte din public departe fie de PUBG, fie de Fortnite și a creat Apex Legends cu asta în minte. A transformat feedback-ul de pe internet adresat celorlalte jocuri în ceva nou.

Primul lucru pe care îl vei observa la Apex Legends, atunci când intri în el, este cât de rapid poate fi. Secvența de match-making durează între 5 și 10 secunde de obicei. Încărcarea efectivă a hărții durează cam tot 5 secunde de pe un HDD, partea de așteptare a celorlalți jucători să se conecteze este tot de cam 5 secunde. Cel mai mult vei sta la alegerea personajului, unde cei trei jucători dintr-o echipă vor avea câte zece scunde la dispoziție să își selecteze eroul. Asta e tot. Vei sta maxim un minut să începi un meci, fără încărcări dubioase la care vezi un ecran static, dar auzi cum se mișcă lumea în jurul tău, fără timpi de încărcare de minute întregi, fără urlete non-stop înainte fazei de aterizare.

8. H1Z1

H1Z1 se află undeva la mijloc între PUBG și Fortnite în termeni de realism. Estetica sa se apropie mai mult de PUBG, dar se joacă cu mai multă atmosferă arcade. Acest joc de luptă royale oferă 150 de jucători care luptă până la moarte, fie solo, într-un duo, fie ca o echipă de cinci jucători. În timp ce se joacă la fel ca la rivalii mai populari, H1Z1 are un sistem de meșteșug care vă permite să confecționați obiecte de armură și vindecare. Pe PC, H1Z1 se laudă și cu Auto Royale, un royale de luptă cu vehiculele H1Z1. Gândiți-vă la modul Takedown din Burnout la o scară mai mare. Auto Royale nu este încă disponibil pe PS4, dar este pe drum. O versiune Xbox One de H1Z1 este, de asemenea, în lucrări. Dacă te-ai săturat de PUBG sau Fortnite, H1Z1 este solid și merită încercat.

9. League of Legends

Nicio listă de jocuri gratuite nu ar fi completă fără League of Legends. MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) nu a avut nimic revoluționar atunci când a aterizat pentru prima dată pe PC în 2009 și s-a îmbunătățit abia în anii de la lansarea inițială. Jocul este liber să se joace cu un număr limitat de eroi, numiți Campioni, și mai mulți pot fi achiziționați folosind bani reali sau „IP”, care se câștigă prin joc normal. Deși genul nu a fost niciodată deosebit de primitor pentru jucători noi, Riot a creat o experiență multiplayer mai prietenoasă pentru începători decât unii dintre contemporanii săi, iar dacă tocmai începeți, există aproape 100% șanse ca unul dintre prietenii dvs. deja să se joace League of Legends.

10. Dota 2

Deși este mai greu de învățat decât League of Legends și Heroes of the Storm de Blizzard, jucătorii Dota 2 nu vor accepta niciun înlocuitor. Spre deosebire de League, toți cei 113 eroi sunt disponibili gratuit în Dota 2, inclusiv "melee-focused Earth Spirit". Actiunea jocului este agitată și este probabil să fii bătut în prima etapă, dar în cazul în care dependența vă reține, este posibil să nu mai fie nevoie să joci un alt joc în lunile următoare. Punctul culminant al jocului este masivul campionat competitiv numit International, unde jucătorii luptă cu milioane de dolari în bani premiați. Ai putea câștiga, dacă îți petreci toată viața jucând jocul.