Fenomenele meteo extreme continuă în România! O nouă tornadă s-a format vineri, în județul Ialomița, în zona localității Scânteia, în jurul orei 13.

Vă reamintim că pe 6 mai s-a mai format o tronadă, de data aceasta în judeţul Călăraşi, în dreptul localităţii Cuza-Vodă, la mai puţin de o săptămână după ce alta fusese înregistrată la Dragalina.

Autoritățile au sfătuit oamenii din zonele în care se formează astfel de fenomene să se adăpostească și să nu se îndrepte spre tornadă.

