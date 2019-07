Vreme EXTREMĂ în România: Tornadă surprinsă la Miercurea Ciuc (VIDEO)

Fenomen neobișnuit la poalele Munților Harghitei. Un vârtej asemănător unei tornade s-a format luni seară, la Miercurea Ciuc.

Un localnic a observat fuiorul pe cer și l-a filmat puțin după ora 18:00. Totul a durat în jur de 5 minute. Apoi, a început o ploaie torențială.

DOAMNE, CE DRAMĂ! MAREA ACTRIȚĂ E GRAV BOLNAVĂ! NU-ȘI MAI RECUNOAȘTE NICI PROPRIA CASĂ! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC

În ultima perioadă, în România au fost surprinse tot mai des astfel de fenomene.

BOMBĂ MONDENĂ! IULIA VÂNTUR S-A DAT DE GOL! PE CINE IUBEȘTE DE FAPT ÎN INDIA! SALMAN KHAN E DISPERAT

În Arad tornada in formare a fost surprinsa de mai mulţi localnici. Zeci de acoperișuri au fost rupte, iar o femeie a fost rănită. Aceasta a suferit mai multe răni, fiind lovită inclusiv la cap. Femeia a fost transportată la Spitalul Județean Arad.

LACRIMI PENTRU FLORIN PIERSIC! A ÎNCETAT ÎN URMĂ CU CÂTEVA ORE! DAN NEGRU A CONFIRMAT TOTUL

Tornadele se formează atunci când o cantitate imensă de aer cald urcă și aerul rece coboară. Astfel de fenomene s-au produs mai frecvent în partea centrală a Statelor Unite și pe coasta Golfului Mexic.

Din cauza încălzirii globale, vârtejuri rapide au început să se formeze și în țara noastră.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.