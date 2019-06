Încă o tornadă a lovit România: Oamenii au fost îngroziți (VIDEO)

Fenomen spectaculos în Timiş. O tornadă de mici dimensiuni a fost filmată pe un câmp de lângă Timişoara. Aspectul neobișnuit i-a fascinat pe oameni, care s-au grăbit să imortalizeze momentul.

În ultima perioadă, în România au fost filmate tot mai multe astfel de tornade, dar niciodată până acum în zona de vest ţării.

Specialiştii spun că schimbările climatice sunt cele care determină apariţia fenomenelor meteo extreme şi în ţara noastră. În urmă cu două luni, o tornadă de mari dimensiuni a răsturnat un autocar cu 39 de pasageri şi a smuls acoperişurile a cel puţin 10 case în judeţul Călăraşi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.