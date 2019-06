Rețeta zilei: Tort cu cremă de ciocolată și brandy

Mod de preparare Tort cu crema de ciocolata si brandy

blatul:

Separam ouale, albusurile se bat pana se spumeaza bine apoi adaugam in ploaie zaharul. Galbenusurile se amesteca bine cu uleiul apoi se adauga in albusurile spuma. Apoi se adauga esenta si la final praful de copt, faina si cacaoa se cern peste oua. Se omogenizeaza compozitia si se pune la copt intr-o tava cu hartie de copt. Blatul rece se taie in 3 felii.

Se pune pe foc zaharul, se lasa sa se topeasca putin apoi se adauga apa. Se lasa sa fiarba si la final se adauga 1 esenta de rom. Rece se foloseste la insiroparea blaturilor.

200 ml lapte rece se amesteca cu crema de trufe si rom, se mixeaza bine, se adauga zaharul pudra apoi se adauga frisca si se mixeaza din nou. Se adauga ciocolata tartinabila apoi gelatina hidratata si incalzita pana se dizolva granulele.

La fel se procedeaza si cu crema de brandy .

Se formeaza tortul in forma in care l-am copt. Folosim o punga sau folie alimentara. Punem prima felie de tort, insiropam bine apoi punem crema cu trufe si rom. Se presara cirese peste crema, acoperim cu blatul 2 si apoi crema de brandy. Se acopera cu blatul 3 si se lasa tava la rece cca 3-4 ore.

Mixam foarte bine frisca ramasa.

Punem tortul pe un platou potrivit si intindem un strat frumos pe toata sprafata lui. Restul de frisca se coloreaza in roz cu cateva picaturi de colorant rosu. Obtinem un rozz foarte dulce si placut.

Ornam tot tortul apoi adaugam si floricelele .

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici:

https://sfatulparintilor.ro/reteteletale/dulciuri/torturi/tort-cu-crema-de-ciocolata-si-brandy/