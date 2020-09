Tot mai multe cazuri de COVID-19 în școli. Beatrice Mahler: Problema majoră este în fața unităților de învățământ, unde regulile nu sunt respectate aproape deloc (VIDEO)

Tot mai multe cazuri de COVID-19 au fost depistate în școli. Din ce în ce mai mulți copii au fost confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, iar unitățile de învățământ încep să recurgă la scenariile roșii, potrivit B1 TV. De la izbucnirea crizei sanitare și până în prezent, la nivel de bilanț general, 113.589 de persoane au fost diagnosticate cu infecție cu noul coronavirus la nivel național.

