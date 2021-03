Tot mai mulți copii, infectați cu noul coronavirus. Medic de la Spitalul ”Victor Gomoiu”: Toate paturile sunt ocupate, primim solicitări din țară. Nu cred că deschiderea școlilor a adus o creștere a numărului de cazuri (VIDEO)

Valul al treilea al pandemiei provoacă mare îngrijorare din cauza vitezei cu care se înmulțesc noile infectări. În mai multe spitale de pediatrie nu mai sunt paturi libere de ATI pe secţiile pentru copiii bolnavi de COVID-19. Situaţia pare că se întrăutăţeşte de la o oră la alta, mai ales că nu avem un vaccin pentru copii.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, medicul Raluca Alexandru, de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală, a declarat că, luni, toate paturile COVID din unitatea medicală erau ocupate.

”În ultimul timp ne-am confruntat cu un număr mai mare de cazuri pozitive, nu neapărat mai grave, dar un număr mai mare. De la începutul pandemiei, noi am avut un compartiment separat de COVID, avem 13 locuri în total, 8 locuri sunt pe secția COVID și 5 locuri la ATI. Ieri, de exemplu, era plin, era secția la capacitate maximă ocupată. Evoluția este în dinamică. (...) În ultimele două-trei săptămâni am început să avem cazuri mai grave”, a declarat medicul Raluca Alexandru.

