Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, pentru B1 TV, că numărul cazurilor nou raportate de coronavirus e în continuare mic în România și, dacă acest trend va fi menținut și lucrurile nu vor scăpa de sub control, atunci autoritățile vor lua în calcul un nou set de măsuri de relaxare. Acest proces de renunțare treptată a restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii COVID-19 a început la mijlocul lunii mai, odată cu trecerea de la starea de urgență la starea de alertă. De atunci, epidemia a fost ținută sub control, ba chiar numărul de infectări nou raportate este tot mai mic.

Ministrul Sănătății a declarat, pentru B1 TV, că evaluările de până acum au arătat că relaxarea graduală a restricțiilor impuse în lupta cu SARS-CoV-2 nu au dus la o creștere a numărul de îmbolnăviri, ba dimpotrivă. Noi analize vor arăta cum evoluează epidemia după intrarea în vigoare a ultimului pachet de măsuri de relaxare, pe 1 iunie.

„Am făcut relaxări graduale și progresive. Primele măsuri, cele din 15 mai, au fost și cele pe care le putem controla mai ușor. Acest al doilea val de măsuri a venit mai bogat, ducând și la aglomerări. Dacă menținem această evoluție, ne gândim din 15 iunie la un alt pachet de măsuri de relaxare”, a declarat Nelu Tătaru.

Acesta s-a referit apoi la măsurile speciale pe care trebuie să le aplice patronii de terase, pentru a preveni răspândirea coronavirusului: „Se menține în discuție tot ce înseamnă distanțare, măsuri de precauție, igienă, atât din partea personalului de servire, cât și din partea clientului. Menținerea unor reguli înseamnă o transmitere comunitară scăzută, asta înseamnă mai puține cazuri noi, iar asta înseamnă o evoluție spre o altă etapă de relaxare”.

„Deocamdată, din evaluarea pe care am făcut-o, încă avem un număr mic de cazuri noi. Urmărim mai ales cazurile din Terapie Intensivă și numărul de prezentări la Urgențe cu patologie respiratorie. Gestionarea acestora rămâne să o vedem ca evoluție zilele viitoare”, a mai precizat ministrul liberal.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.