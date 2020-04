Clorochina este un medicament folosit pentru a trata malaria, amoebiaza extra-intestinală, artrita reumatoidă și lupusul eritematos. Mai nou, aceasta este folosită în tratarea persoanelor diagnosticate cu noul coronavirus.

În februarie, experții chinezi în domeniul sănătății au declarat că mii de pacienți au fost tratați și externați, după ce s-a constatat că medicamentul antimalarian Fosfat de clorochină a avut un efect curativ pentru persoanele care sunt testate pozitiv.

Ulterior, tot mai multe state au început să administreze clorochină sau hidroxoclorochină pacienților diagnosticați cu noul coronavirus.

Astfel, în Franța, hidroxiclorochina a început să fie considerat un tratament minune pentru persoanele diagnosticate cu noul coronavirus, după folosirea sa de către medicul Didier Raoult, directorul Institutului Universitar Medical din Marsilia.

Tot ce trebuie știut despre clorochină, tratamentul eficient în lupta cu pandemia de coronavirus (VIDEO)

Didier Raoult administrează deja hidroxiclorochină pacienților săi, în ciuda faptului că oficial, la acel moment, Franța nu aprobase tratamentul antiviral pentru persoanele testate pozitiv. Mai mult, acesta a devenit cunoscut la nivel mondial după ce a explicat că a efectuat un studiu clinic în care a tratat 25 de pacienţi cu Covid-19 cu hidroxiclorochina.

După şase zile, potrivit acestuia, doar 25% dintre pacienţii care au luat hidroxiclorochină mai aveau virusul în corpul lor. În schimb, 90% dintre cei care nu au luat hidroxiclorochină au continuat să poarte Covid-19. Pe baza primelor studii, Didier Raoult a tratat peste 4.000 de pacienți.

După dezvăluirile făcute de Didier Raoult, tot mai mulți francezi au format cozi uriașe pentru a fi tratați de el. Mai mult, farmaciile au fost asaltate cu o cerere tot mai mare a acestor medicamente.

Cozi în Franța

Ulterior, Ministerul Sănătății din Franța a declarat că va urma recomandările Înaltului Consiliu al sănătății publice și autorizeaază administrarea hidroxiclorochinei la cazurile grave de Covid-19, numai în spital, după obținerea unei opinii medicale în Colegiu.

Totodată, s-a interzis exportul acestui medicament comercializat sub numele de Plaquenil pentru a garanta aprovizionarea națională.

Și autoritățile belgiene au rezervat hidroxiclorochina pacienților care chiar au nevoie de ea.

Agenția Federală a Medicamentului din Belgia a solicitat distribuitorilor produsului să-l rezerve pentru spitalele care tratează pacienții afectați de Covid-19 și pentru farmaciile din care persoanele cu rețetă medicală vor putea să-l obțină.

Olanda, țara în care există un singur mare producător de pastile care conțin hidroxiclorochină, s-a confruntat cu o altă problemă. Autoritățile au fost nevoite să-l pună pe directorul companiei sub supraveghere 24 de ore din 24 și să monitorizeze fabrica sa din Zeewolde, fiind considerată în acest moment de mare importanță strategică.

În SUA, Donald Trump a distribuit pe o rețea de socializare un mesaj despre o combinaţie de Hidroxiclorochină şi Azitromicină, despre care spunea că are „o şansă reală de a fi unul dintre cele mai revoluţionare tratamente din istoria medicinii”.

Ulterior, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA a emis o autorizaţie de urgenţă referitoare la utilizarea tratamentelor cu clorochină şi hidroxiclorochină pentru tratarea pacienţii infectaţi cu Covid-19, însă tratamentul este autorizat numai în spitale.

Totodată, Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase din Statele Unite, a respins categoric ideea de a se consuma asemenea substanțe fără acordul medicului.

Ungaria a interzis exportul acestui medicament, dar și al medicamentelor care conţin această substanţă activă.

”Ungaria este pe plan global unul dintre cei mai mari exportatori ai acestei substanţe active, dar acum ea trebuie să acorde prioritate protejării populaţiei ungare şi securizării aprovizionării cu medicamente”, a declarat Guvernul de la Budapesta.

Pe de altă parte, în Marea Britanie clorochina și hidroxiclorochina nu au fost autorizate pentru tratamentul împotriva coronavirusului.

Guvernul de la Londra a declarat că până nu vor exista dovezi clare și definitive care să ateste eficiența acestor medicamente în tratamentul pentru pandemia de coronavirus, medicamentele acestea trebuie folosite doar în cadrul unui studiu clinic.

Ministerul Sănătății din România a inclus în schema de tratament pentru infecţia cu virusul Sars-Cov-2 hidroxiclorochina.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore, a afirmat, pentru B1.ro, că nu știe să existe lipsuri în acest moment în România.

“Nu sunt probleme cu stocurile. S-au făcut în ultima perioadă și mai multe donații din partea companiilor, s-a discutat și cu companiile americane pentru Plaquenil. Deocamdată nu sunt probleme cu aceste medicamente. Nu am auzit să fie o problemă în acest sens”, a spus ea, pentru B1.ro.

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății, Horațiu Moldovan, a precizat și el, pentru B1.ro, că în prezent stocurile cu clorochină sunt suficiente în țara noastră.

În ciuda acestor declarații, Spitalul Județean Suceava, care a devenit principalul focar de infecție la nivel național, a rămas fără Plaquenil. Astfel, Florin Filip, managerul intermar al Spitalului Județean Suceava, ar fi încercat să obțină medicamentul de la alte unități medicale din București, Cluj și Bistrița.

Cu toate acestea, nu este recomandată administrarea clorochinei fără sfatul medicilor deoarece acest medicament are reacții adverse care diferă de la pacient la pacient.

Printre efectele secundare ale clorochinei se numără și pierderea poftei de mâncare, dificultăți de coordonare, amețeli, cefalee ușoară, greață, crampe stomacale sau vărsături.

”Sunt rapoarte serioase care spun că afectează inima la cardiaci și o poate afecta ireversibil. S-au descoperit două cazuri în Arizona, soț și soție, care au folosit un derivat de clorochină, cu care se spălau acvariile. Soțul a murit și soția era în stare gravă. Nu sunt lucruri care sunt de luat oricum”, a declarat Ștefan Lazăr, medic la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș”, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

