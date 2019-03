Totul despre erupția dentară la bebeluși

Eruptia dentara la bebelusi. Primul dintisor al celui mic e intotdeauna un motiv de sarbatoare pentru parinti. Dar si de neliniste, din cauza durerilor gingivale prin care trebuie sa treaca bebelusul. Afla din timp cu ce fel de simptome se va confrunta puiul tau atunci cand incepe eruptia dentara. Dar si care sunt cele mai bune metode sa-i alini durerile.

Eruptia dentara la bebelusi. Cand apar primii dintisori?

De obicei, celor mai multi bebelusi le ies dintisorii la varsta de 4-7 luni. Insa unui micut care se dezvolta mai repede ar putea sa-i iasa primul dinte si la varsta de 3 luni. Dupa cum exista si situatii in care acest lucru se intampla la un an. In cazuri foarte rare, bebelusul se naste deja avand primul dinte.

In realitate, dintii incep sa se dezvolte inca din perioada intrauterina. Isi formeaza radacinile in interiorul gingiilor cat bebelusul este in burtica mamei. Eruptia dentara nu este insa un proces instantaneu, ci are loc pe o perioada de cateva luni, in care dinti apar unul cate unul. De obicei exista o ordine: la inceput, cei doi dintisori de jos, din partea de mijloc; apoi cei doi de sus, din centrul maxilarului, si in cele din urma ceilalti. S-ar putea ca nu toti dintisorii sa apara si sa creasca drepti, dar nu te ingrijora – se vor indrepta in timp!

Ultima serie de dinti – molarii secunzi inferiori si superiori – apare insa la varsta de aproximativ doi ani (2 ani si 3 luni – cei inferiori; 2 ani si 5 luni – molarii superiori). Pana la 3 ani, micutul tau ar trebui sa aiba un set complet de 20 de dinti „de lapte“, care vor fi inlocuiti in jurul varstei de sase ani de catre dintii permanenti.

Eruptia dentara la bebelusi. Ce fel de simptome va avea micutul

Unii parinti observa ca in perioada eruptiei dentare micutul trece printr-o serie de simptome (iritabilitate, diaree, febra). Insa nu este sigur daca acestea au legatura cu aparitia primilor dintisori sau e vorba de o coincidenta. In orice caz, multi bebelusi nu par sa sufere vreun disconfort din cauza dentitiei, ci trec prin aceasta perioada fara probleme.

Totusi, simptomele asociate in general cu eruptia dentara includ:

– salivarea excesiva (ce poate duce la aparitia unei iritatii pe fata);

– inflamarea gingiilor;

– stari de iritare si nervozitate;

– tendinta de a musca;

– refuzul de a manca;

– probleme cu somnul.

Eruptia dentara la bebelusi. Ce spun medicii?

Desi multi parinti sustin ca micutii lor au scaune moi, le curge nasul sau au febra inainte de aparitia unui dinte, majoritatea expertilor nu crede ca cele doua lucruri sunt neaparat asociate intre ele. Astfel, doar o parte dintre medici considera ca aparitia dintilor poate cauza diaree si o iritatie usoara in zona feselor micutului. Se presupune ca excesul de saliva ajunge in stomac, facand astfel scaunele mai moi. In acelasi timp, ei spun ca inflamarea gingiilor ar putea cauza febra (sub 38 de grade Celsius).

Pe de alta parte, unii experti in dezvoltarea copiilor sustin ca eruptia dentara nu poate cauza febra, diaree, voma sau pierderea apetitului si ca aceste simptome (daca apar) ar trebui anuntate pediatrului. I urma unui consult, acestea poate vedea daca bebelusul nu este cumva bolnav.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

https://sfatulparintilor.ro/bebelusi/ingrijire-bebelusi/totul-despre-eruptia-dentara-la-bebelusi/