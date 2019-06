Tradiție păstrate cu sfințenie. Festivalul costumului românesc, ediția a III-a (VIDEO)

Un eveniment special, dedicat păstrării culturii naţionale a avut loc în curtea Bisericii Ghencea. Vorbim despre cea de a treia ediţie a Festivalului Costumului Tradiţional Românesc "Simt şi mă îmbrac româneşte". Tema din acest an a reprezentat-o Satul românesc - păstrător peste veacuri al tradiţiilor străbune. Evenimentul a însemnat muzică tradiţională, artişti de renume, o paradă a costumelor, dar şi un târg caritabil de prăjituri.

