Crestinii din Romania sarbatoresc in fiecare an pe 24 iunie Sanzienele. In popor, se credea ca noaptea care preceda ziua de Sanziene este una magica in care toate minunile sunt posibile. Tot in aceasta noapte atat fortele binelui cat si cele ale raului ating apogeul. Crestinii din Moldova se roaga in aceasta zi la moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava, sperand ca astfel vor scapa de necazuri, suferinte dar si de boli, potrivit calendarulortodox.ro.

Ziua aceasta este plină și de semnificații care au legătură cu iubirea!

„Du-te, lună, vino, soare/ că tragem la-nsurătoare, Cununile neursite/ zac sub hornuri azvârlite, Hai, frumoaselor, ce staţi,/ zâne să nu rămâneţi! Că venim după peţit,/ până nu v-aţi răzgândit!“, strigă băieţii satului în seara de Sânziene, la porţile fetelor nemăritate.

În noaptea de Sânziene se deschid porțile cerului. În aceeași zi, pe 24 iunie, se culeg flori care se prind în coronițe sau legate în formă de cruce și sunt aduse la biserică pentru a fi sfințite. Este o zi magică în care trebuie să atragi energiile pozitive.

Ce nu rebuie să faci pe 24 iunie

Sânzienele pocesc gura femeilor pe 24 iunie, dacă nu țin sărbătoarea. De asemenea, dacă bărbații nu țin nici ei sărbătoarea, mai ales pe cei care au înșelat, se vor răzbuna de-a dreptul. Cel care spală, coase sau mătură în acea zi poate muri fulgerat.

