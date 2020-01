Trafic de coșmar în ultima zi de vacanță. Valea Prahovei e plină deja de mașini, iar ninsoarea face drumul pe alte rute la fel de neplăcut (VIDEO)

Trafic de cosmar in ultima zi de vacanta. Valea Prahovei e plină deja la aceasta ora de turisti care se intorc de la munte. In plus, nici vremea nu ii ajuta prea mult pe soferi. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe A1 între Sibiu și Cunța din cauza ninsorii abundente. Politia le recomanda mai multe rute alternative celor care se intorc acasa după sarbatori, relatează B1 TV.



Dupa ce zilele trecute, turistii au facut si cate 9 ore pe drumul dinspre Bucuresti, spre munte, de data aceasta cosmarul se muta pe sensul opus. Zeci de mii de oameni parasesc statiunile montane. In plus, vremea le pune deja probleme suplimentare soferilor.



Celor care se intorc spre Bucuresti, politia le recomanda mai multe rute ocolitoare. Este vorba despre traseul DN 1A Braşov - Cheia - Ploieşti , DN 73 Râşnov - Câmpulung - Piteşti, DN 73 Râşnov - Câmpulung - DN 72A - Târgovişte şi DN 71 Sinaia - Târgovişte - Bucureşti

In plus, soferii sunt sfatuiti sa isi pregateasca masinile pentru conditiile vitrege de vreme.