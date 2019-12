românii își continuă vacanța de iarnă la munte. Mii de mașini au pornit spre Valea Prahovei.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că valorile de trafic au început să crească pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe sensul de urcare către zona, de pe Valea Prahovei. Se circulă în coloană, la această oră, între kilometrii 104 și 107, în zona localității Comarnic, dar și în zona stațiunii Bușteni, începând cu kilometrul 129.

Polițiștii se află în teren pentru fluidizarea circulației.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor care acționează pentru fluidizarea circulației în zonele aglomerate, să adapteze viteza tuturor condițiilor de drum și de trafic, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să semnalizeze înaintea efectuării oricărei manevre de schimbare a direcției, asigurându-se totodată.

