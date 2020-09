Trafic îngreunat pe Centura Bucureștiului, în zona Pasajul Mogoșoaia. Au început lucrările în apropiere de intrarea în Capitală (VIDEO)

Traficul pe centrua Capitalei va fi afectat considerabil în zona Pasajului Mogoșoaia, timp de cel puțin o lună, pentru că au început lucrări în apropiere de intrarea în București.

Lucrările au început încă din weekend, dar fiind început de săptămână lucrătoare astăzi se resimte faptul că se lucrează intens aici. Vorbim despre faptul că pe o bandă care avea patru metri au început lucrări, iar aceasta a fost restricționată cu un mentru, pe ambele sensuri, din cauza lucrărilor. Astfel, se creează efectul de pâlnie, având în vedere că multe camioane nu mai pot trece cu ușurință unul pe lângă celălalt, banda fiind mai îngustă. Sunt nevoiți să încetinească viteza de mers, pentru a se deplasa în siguranță.

Cei care efectuează lucrarea au spus că pentru a termina cât mai repede, vor lucra în trei schimburi, având lucrători chiar și în timpul nopții. Acest fapt reprezintă însă o mare provocare, toate șantierele din București fiind în acest moment deschise.

Reprezentanții CNAIR spun că trebuiau să finalizeze lucrările, conform contractluui, în aprilie 2022, dar că vor fi gata până în vara viitoare. Traficul va fi momenta îngreunat în zonă. Vorbim doar de șapte zile în care este această situație, ei avertizează șoferii să evite zona, pentru că cel mai probabil vor petrece undeva între 40 de minute și o oră și jumătate blocați în această zonă. Există și variante ocolitoare.

Reamintim faptul că este vorba de intersecția DN1 cu DN7 unde se construiește acest pasaj. Este necesară montarea pilonilor pentru prelungirea pasajului și se va mai construi și o altă bandă de mers.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.