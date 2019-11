Traficanți de droguri, prinși în flagrant de polițiștii din România: Vindeau stupefiante în valoare de 280.000 de euro (VIDEO)

Prinsi in flagrant in timp de vindeau droguri! Doi bărbaţi care au dus din Spania nu mai putin de 27 de kilograme de canabis, au fost prinşi de politisti când încercau să vândă drogurile care valoreaza peste 280 de mii de euro. Cinci oameni au fost arestati preventiv, relatează B1 TV.



Procurorii ii filau pe traficanti de mai multe vreme. Anchetatorii aveau informatii ca acestia urmeaza sa aduca in Romania droguri de mare risc.

Procurorii si politistii au organizat, astfel, un flagrant, iar traficantii au fosz prinsi chiar in timp de incercau sa vanda nu mai putin de 15 kilograme de canabis.

Restul de 12 kilograme au fost confiscate.

De asemenea, anchetatorii au confiscat si sume mari de bani, peste 40 de mii si 12 mii de euro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.