Tragedia de la Spitalul Matei Balș, într-o imagine. Cadrele medicale și pompierii evacuau un pacient cu cearșaful (FOTO)

La circa trei luni de la tragedia de la Piatra Neamț, România a fost marcată de un nou incident similar vineri, când a izbucnit un incendiu la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, provocând moartea a cinci persoane și transferul a zeci de pacienți către alte unități sanitare din București. Proporțiile dezastrului de azi dimineață au fost surprinse și într-o fotografie publicată de jurnalistul Alex Dima, imagine în care se poate observa cum pompierii și cadrele medicale scot un pacient cu cearșaful.

Jurnalistul Alex Dima a publicat o imagine zguduitoare vineri, în contextul tragediei de la Institutul Matei Balș. În fotografie se observă cum un pacient este evacuat cu cearșaful de cadrele medicale și pompierii care au intervenit la fața locului.

„Groaznic. Am primit această imagine în care se vede cum pompierii și cadrele medicale scot un pacient cu cearșaful”, a scris Alex Dima, pe Facebook, în descrierea care însoțește fotografia.

Groaznic. Am primit aceasta imagine in care se vede cum pompierii si cadrele medicale scot un pacient cu cearsaful.

Zeci de pacienți au fost transferați către alte spitale din București

Din cei peste 102 pacienți evacuați din pavilionul afectat de incendiu, 53 au fost transferați către alte spitale din București, după cum urmează:

11 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” din București;



5 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență din București;



6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență „Elias”;



4 pacienți la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș”;



5 pacienți la Sf. Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”;



3 pacienți la Spitalul Militar Central-ROL 2;



4 pacienți la Spitalul „Witting”;



4 pacienți la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”;



1 pacient la Spitalul MAI „Dimitrie Gerota”;



3 pacienti la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”;



7 pacienți la Spitalul de Urgență Floreasca.

Rude ale pacienților de la Institutul Matei Balș s-au adunat în fața spitalului, unde încearcă să obțină informații despre apropiații lor

Rude ale pacienților de la Institutului Matei Balș s-au adunat în fața spitalului, încercând să afle informații despre apropiații lor, și susțin că, deși așteaptă în continuare vești de la autorități, nimeni nu le oferă răspunsuri concrete.

Femeie, rudă a unui pacient, vorbind la telefon: „Duminică l-am internat. Are 59 de ani și să vedem cum este el, dacă e bine sau nu. Stăm aici ca proștii și nu știm nimic. Era cu oxigen...".

O altă femeie: „Aștept să știu și eu informații despre el, măcar să ne spună cei patru (cinci, numele victimelor - n.r.), să ne liniștim. Face 51 de ani anul acesta. De la radio am aflat și am venit aici. Am sunat la celelate spitale, nu era transferat, deci a rămas aici”.

Femeie, rudă a altui pacient: „Nu știu nimic. Sunăm pe la spitale să vedem dacă l-au dus pe acolo. Nu am văzut la TV, m-a sunat o colegă că a luat foc spitalul ”Balș”, pe urmă am aflat că e vorba de pavilionul 5, că mă gândeam că nu o fi acolo. Da, e la pavilionul 5. Nu spune nimeni nimic!”.