Tragedia de la Spitalul Victor Babeș, soldată cu trei decese, ar fi fost provocată de o eroare umană. Doi angajați au fost reținuți de anchetatori (VIDEO)

Primele concluzii ale anchetei efectuate în cazul tragediei de la Spitalul Victor Babeș din Capitală, unde trei pacienți au murit în 12 aprilie după oprirea alimentării cu oxigen în TIR-ul ATI, arată că incidentul ar fi fost generat de o eroare umană. Șeful serviciului tehnic din unitatea sanitară și un instalator trimis de acesta să verifice instalația de oxigen au fost reținuți pentru 24 de ore, miercuri, și vor fi duși în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, a precizat Liliana Năstase, senior editor B1 TV, la „Talk B1” cu Irina Petraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.