TRAGEDIE DUPĂ TRAGEDIE pe litoral! Mai mulți oameni s-au înecat.. (VIDEO)

A fost vinerea neagră pe litoral. Trei oameni au murit şi alţi trei au fost la un pas de înec, în marea agitată.

În Mamaia, patru prieteni au fost scoşi din valuri după o misiune dramatică ce a ţinut cu sufletul la gură zeci de martori. Salvatorii au făcut un lanţ uman, în timp ce un elicopter a survolat apa. Pentru doi fraţi, n-au mai putut face nimic.

Momentul dramatic în care ultimul tânăr este scos din valuri a fost filmat. După o oră şi jumătate în care un elicopter a survolat marea, pentru a-l găsi, iar salvamarii şi scafandrii l-au căutat în valuri cu schijeturi şi bărci

În timp ce tânărul era scos din apă, medicii încă făceau eforturi să-l resusciteze pe fratele lui. Pe mal, turiştii priveau disperaţi scenele cumplite.

În cele din urmă, medicii s-au declarat înfrânţi. Ambii fraţi, unul de 17 ani, celălalt cu un an mai mare, au murit. Intraseră în apă alături de alţi doi tineri.

Pe plaja din Mamaia era arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că marea era agitată şi înotul era recomandat doar celor experimentaţi. Valurile i-au epuizat rapid. Cei doi tineri erau din Cobadin, județul Constanța și erau angajați la un restaurant.

Situaţie asemănătoare și în staţiunea Olimp, unde un bărbat de 54 de ani a fost înghiţit de valurile puternice. În ciuda eforturilor depuse de medici, victima a murit la spital.

Salvamarii sunt disperaţi şi spun că turiştii ignoră steagurile arborate.

Şi în Eforie, imaginile filmate de un martor surprind momentul în care salvamarii se străduiesc să aducă la mal turiştii luaţi de curenţi.

Mulţi se simt încrezători dacă au un colac sau o saltea gonflabilă, dar acestea sunt extrem de riscante atunci când marea este furioasă. În timp ce salvatorul aducea un bărbat la mal, alt turist se îndrepta nepăsător spre larg.

