TRAGEDIE fără margini! O tânără a murit spulberată de tren. Și iubitul ei și-a pierdut viața în aceleași condiții, în același loc

Tragedie fără margini pentru o familie din Voluntari. O tânără în vârstă de 19 ani din Ștefănești a murit spulberată de tren. Coincidență stranie sau nu este faptul că, în urmă cu cinci luni și iubitul ei, Ionuț, a murit în aceleași condiții și în același loc.

În urmă cu cinci luni, sportiva Andreea Corina Lascu își plângea pe Facebook durerea provocată de pierderea iubitului. Tânărul avea căștile în urechi și nu a auzit trenul care se îndrepta cu viteză spre el. Din nefericire, a murit pe loc.

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! FUEGO A PĂȚIT-O GRAV! IRINA LOGHIN A DAT VESTEA CUMPLITĂ! E ȘOC ȘI GROAZĂ (GALERIE FOTO)

"M-ai învăţat ca e vorba de principii... ştiu, de multe ori am fost ocupată, iar acum, când am spus că am timp până terminăm vacanţa să ne vedem, nu am mai apucat.. acum,tu.. nu ai mai avut timp. Mi-as fi dorit să mă mai strângi o dată în brate, aşa tare, să ne mai luăm o dată la bătaie, să "mai râdem", să-mi fi răspuns la telefon si să râzi de mine, să-mi spui sa nu mai plâng că esti bine-.. orice, dar nu să te conduc pe ultimul drum.. Nu te vom uita niciodată copile si te vom iubi mereu. Să aperi poarta rapidului de acolo, de sus, să fii fericit. Odihneşte-te în pace spirit liber", scrisese ea pe contul său de Facebook.

DOAMNE, DUMNEZEULE! TEO TRANDAFIR NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT!

Acum familia, rudele și prietenii o plâng pe Andreea care a plecat spre ceruri mult prea devreme.

În cazul Andreei încă nu se știe cum s-a întâmplat tragedia, polițiștii urmând să deschidă o anchetă în acest caz pentru a stabili totul