Tragedie în Iași: 3 fetițe de 6, 7 și 10 ani au murit înecate, după ce au plecat la scăldat nesupravegheate (VIDEO)

Tragedie pentru două familii din judeţul Iaşi, după ce trei fetiţe de 6, 7 și 10 ani, care plecaseră la scăldat nesupravegheate, au murit înecate. Salvatorii au făcut tot ce au putut pentru a le resuscita pe micuţe, dar totul a fost în zadar, potrivit B1 TV.

Pompierii de la Târgu Frumos le-au găsit mai întâi pe cele două fetițe mai mici, care de altfel erau şi surori. S-au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, astfel că a fost declarat decesul.

Autorităţile susţin că unul dintre copii fusese scos din apă de localnici.

În acest caz a fost deschis un dosar penal in rem.

