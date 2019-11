Incident tragic, duminică, la o secție de votare din județul Dolj.

Unui bărbat de 80 de ani, din Amărăștii de Sus, i-au fost acordate îngrijiri medicale, după ce și-a pierdut cunoștința, in timp ce se afla in incinta secției de votare din localitate.

Din nefericire, a fost declarat decesul acestuia.

Procesul electoral a fost suspendat temporar.

