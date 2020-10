Tragedie în Munții Bucegi. Un bărbat a căzut în gol sute de metri, după ce a încercat să zboare cu parapanta

O tragedie a avut loc miercuri dimineață în Munții Bucegi. Un bărnat din Brașov și-a pierdut viața după ce a încercat sp își ia zboruld e pe Vârful Caraiman. Salvamontiștii au intervenit pentru a extrage trupul neînsuflețit al bărbatului care a căzut în gold e la sute de metri.

De asemenea, salvamontiștii intervin pentru a salva o femeie în vârsta de 60 de ani care a căzut și a suferit un trumatism după ce a ajuns pe Vârful Omu.

“Un barbat de 32 de ani din Brasov si-a pierdut viata in aceasta dimineata in Muntii Bucegi.

Acesta a incercat sa-si ia zborul cu parapanta de pe Vf.Caraiman, dar a cazut cateva sute de metri pe un vâlcel spre Valea Caraimanului.

16 slvamontisti din Busteni, Prahova si Azuga lucreaza acum la extragerea victimei din masiv.... in urma cu cateva minute am primit inca o solicitare de la Vf.Omu unde o femeie de 60 de ani a cazut si a suferit un traumatism de bazin. Echipele se vor împărți acum si vor intervenii si in acest caz”, anunță salvamontiștii.