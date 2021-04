Tragedie la ”Victor Babeș” | Raed Arafat: Am aflat în jurul orei 17.20. Vlad Voiculescu m-a sunat după ora 18.00. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a declarat că a aflat despre tragedia de la spitalul ”Victor Babeș” după ora 17:00 și că a fost sunat de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după ora 18:00. Acesta din urmă era deja la curent cu ce se întâmplase.

„Inițial am aflat în jurul orei 17.20 că este o problemă. Ulterior am aflat că există pacienți în stop și mai târziu - nu pot să vă spun ora exactă - am aflat că există trei pacienți în stop cardiac”, a declarat Raed Arafat.

Întrebat la ce oră a fost anunțat ministrul Sănătății, șeful DSU a spus că Vlad Voiculescu l-a sunat în jurul orei 18.00: „Dânsul m-a sunat, dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns”.

