Tragedie pe A1: Trei oameni UCIȘI de un individ care a condus PE CONTRASENS. Poliția îl caută pe șoferul inconștient (VIDEO)

Scene de groaza in vineri dimineata pe autostrada Timisoara-Lugoj. Un sofer care circula pe contrasens s-a ciocnit violent cu o alta masina si a provocat un accident mortal, potrivit lugojinfo.ro.

In urma impactului devastator, doi oameni au murit pe loc şi un al treilea a ajuns la spital, in timp ce un copil este în comă. Soferul care a provocat tragedia a fugit de la locul accidentului.

Politistii au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat si incearca acum sa-l gaseasca pe fugar.

Atenţie urmează imagini cu un puternic imapct emoţional!

