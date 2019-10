TRAGEDIE! S-a sinucis pe Transfăgărăşan. Avea doar 53 de ani (VIDEO)

A vrut să se sinucidă şi...aşa a şi sfârşit, într-un accident înfiorător!

Este povestea tristă a unui bărbat de 53 de ani care a pierit după ce a intrat cu maşina într-un parapet, deasupra unei râpe. Scenele dramatice s-au derulat pe Transfăgărăşan.

Câţiva dintre prietenii bărbatului au povestit că acesta intrase în depresie, după divorţ. În zadar, au încercat să-l ajute, să-l liniştească şi să-l ducă la medici.

Hotărât, într-o dimineaţă, bărbatul a plecat cu maşina, pe Drumul Naţional 7, pe Transfăgărăşan, ca să îşi pună capăt zilelor.

Se pare că omul ar fi încercat să sară peste balustradă şi să ajungă în râpă.

Bărbatul a intrat, însă, cu maşina în parapet şi a pierit, pe loc, spun poliţiştii chemaţi la locul nenorocirii.

Medicii ajunşi în zonă nu au putut decât să constate decesul bărbatului.

