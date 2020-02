Traian Băsescu: Coronavirusul va intra și în România. Eu aș închide acum traficul aerian dinspre Italia (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în curând vor apărea cazuri de infecție cu coronavirus și în România în condițiile în caree tot mai mulți conaționali decid să de întoarcă acasă din Italia, acolo unde virusul s-a răspândit în mod agresiv în ultimele zile.

”Coronavirusul va intra și în România pentru că sunt un milion de români în Italia. Nu are cum să nu intre. Nu ai cum să stăpânești acest virus, se pare, dacă ai circulație de oameni. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău.

Marea problemă vor fi locurile de cazare, spitalele. S-ar putea să ajungem la situația în care să transformăm școli în locuri în care să ducem pacienții dacă, într-adevăr, în Italia lucrurile sunt scăpate de sub control. Nu poate să mă convingă premierul italian că sâmbătă a dat el acte normative și doar de sâmbătă i-au apărut cazuri.

Îmbolnăviri au fost mult mai multe și neanunțate și în Italia, ca și în China. Am avut un comportament în Italia care nu are nimic în comun cu comportamentul european”, a susținut Traian Băsescu.

Întrebat dacă blocarea traficului de avioane dinspre Italia înspre România este o măsură rezonabilă, Traian Băsescu a răspuns: ”Eu aș face-o azi, acum, dacă aș avea puterea. Probabil va ajunge la rang de pandemie pentru că virusul ăsta pare a avea o capacitate incredibilă de a se răspândi, pe de o parte, și de îmbolnăvi comunități întregi”.

Referitor la faptul că mulți români se pregătesc să se întoarcă acasă exact din zonele cele mai afectate de epidemie, Traian Băsescu a precizat: „Atunci va veni și epidemia de coronavirus, odată cu românii din Italia. Nu le putem reproșa nimic, vin acasă. Statul român trebuie să facă față acestei realități. (...) În momentul în care această epidemie se declanșează în țări unde sunt milioane de români, deja nu mai poți reproșa autorităților că nu au stăpânit epidemia. Nu mai poți să reproșezi pentru că este, practic, imposibil să trieze la frontieră pe care au virusul în organism și încă nu a trecut perioada de incubație. (...) Deja azi s-a lansat ideea că perioada de incubație e de 27 de zile, până acum știam că e de 14 zile. Vă dați seama că dacă e adevărat că e de 27 de zile ce eroare s-a făcut până acum pentru că oamenii au fost ținuți în carantină 14 zile, deci cu 13 zile mai puțin, ceea ce practic a dus la zero tot efortul”.

”Dacă îți vin 10.000 români din Italia acasă, unde îi pui în carantină?”, a mai subliniat Băsescu, precizând că varianta izolării la domiciliu nu poate fi una eficientă de vreme ce persoanele suspectate de infecția cu coronavirus vor intra inevitabil în contact cu membrii familiei.

Amintim că autoritățile din Italia au anunțat, duminică, încă un deces provocat de infecția cu coronavirus. Astfel, în total, trei persoane au murit în Italia din cauza COVID-19. Ultima victimă este o femeie.

În același timp, numărul persoanelor contaminate a ajuns la 152 în Italia, aceasta fiind țara europeană cel mai grav afectată de epidemie și a patra la nivel mondial.

112 dintre persoanele diagnosticate cu coronavirus sunt din provincia Lombardia.

De altfel, Lombardia și Veneto sunt cele mai afectate regiuni din peninsulă de epidemia de coronavirus.

Este vorba despre provinciile în care trăiesc cei mai mulți români din Italia. Din cei aproximativ 1.200.000 de milioane de români care locuiesc în pensinsulă, aproape 180.000 se află în Lombardia, iar alți circa 130.000 trăiesc în Veneto, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică din Italia la începutul anului trecut. De asemenea, aproximativ 150.000 de conaționali se află în regiunea Piemonte, aflată tot în nordul țării.

În aceste condiții, Guvernul de la Roma a anunțat măsuri speciale în încercarea de a opri răspândirea virusului. Astfel, autoritățile au decis închiderea localităților celor mai afectate. În total, carantina a fost instituită în 11 localități. Este vorba despre Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo și San Fiorano.

Totodată, au fost anulate evenimente spotive, școlile și universitățile au fost închise, iar multe companii și-au anunțat angajații să rămână acasă.

