Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, vineri seară, în cadrul Știrilor B1 TV, cazul crimelor în serie de la Caracal, catalogând drept ”jenant”, modul în care se comportă Poliția în această situație.

Europarlamentarul PMP susține că nu are rost discuția despre identificarea locului victimei cu ajutorul datelor STS în condițiile în care adolescenta a dat detalii importante despre zona în care se afla, dar, cu toate acestea, polițiștii nu au reușit să o găsească.

”Cei responsabili de acțiune incorectă vor încerca să își apere interesele lor, adică să găsească vinovați în altă parte. STS nu dispune de mijloace de a stabili poziția unui telefon, decât din ceea ce primește de la operatori și pune pe hârtie acele informații. Eu cred că aici Poliția a greșit fundamental. Fata a descris locul. Oare nu l-a dus capul pe niciun polițist să meargă la casa cu doi câini lupi și care avea un service auto. La ce îmi spui mie de STS când tu ai primit informații despre casă? Polițiștii de proximitate sigur știau despre ce casă este vorba.

Ce face Poliția acum este jenant, mai bine și-ar depune mandatele cei care au aveut reposabilități peste zonă”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a explicat și că polițiștii aveau acoperirea legală de a intra în locuința suspectului înainte de șase dimineața.

”Mai este și povestea cealalată că au așteptat să se facă șase dimineața.

În situația în care viața unor oameni este în pericol, Poliția trebuia să intre, au acoperire legală.

Nu le-a făcut nimeni nimic, pe bună dreptate, nu au fost tratați cu exigență, când au greșit adresele în care intrau. Trebuiau să-și asume riscul, aici este vorba despre responsabilitatea de polițist. Aruncă acum vina pe STS. Eu nu știu ce putere a avut copilul ăla de 15 abni să pună mâna pe un telefon care nu era al lui, să dea date exacte. În timp ce copilul s-a comportat extraordinar, acel copil și-a pierdut viața pentru că niște polițiști neinstruiți, nu au ce căuta în Poliție, au așteptat să se facă șase dimineața”, a mai spus Traian Băsescu.

