Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că a rămas cu o impresie groaznică după ce a văzut imaginile cu fetița din Mehedinți, bruscată de o procuroare care încerca să o ia din casa în care a crescut pentru a o da familiei care a adoptat-o.

Băsescu a susținut că procuroarea ar trebui să plece din funcție pentru felul în care a gestionat acest caz.

”Am avut o impresie groaznică, dar problema cu doamna procuror este că a făcut țăndări legea. Codul de procedură civilă, la articolul 910, al 4 spune că ”nu este perms niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea”. Deci eram într-un caz de executare și acest minor a fost bruscat împotriva legii.

Cel care era responsabil legal, titularul problemei era executorul judecătoresc și nu procurorul. Procurorul venise pentru o percheziție în casă, căutau niște documente. Părearea mea este că această doamnă procuror-șef și-a luat un mandat de percheziție ca să poată face ce a făcut, adică să scoată copilul din casă, să-l ducă la mașina noilor părinți.

Să nu duci copilul în mașina autorităților, ci să-l predai în mașina noilor părinți, care, pe bună dreptate, ei își vor copilul... Acești oameni, familia din SUA este legal investită cu calitatea de părinți ai acestui copil. Dar copilul, pentru a nu rămâne traumatizat trebuia scos din casă pașnic și prin voința lui, în urma unor discuții”, a declarat Traian Băsescu.

