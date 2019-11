Traian Băsescu: ”Desființarea Secției pentru investigarea infracţiunilor din justiţie ar fi o mare greșeală” (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, că desființarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) ar fi o greșeală.

”Secția specială, după părerea mea, ar fi o mare greșeală să o desființeze, pentru că ea tot va trebui să fie undeva. De ce să o înfunzi cum a fost înfundată în DNA până de curând, permițând procurilor DNA șantaje asupra judecătorilor și să nu o lași transparentă? A, că avem o problemă cu cine conduce Secția Specială, hai să rezolvăm problema asta”, a declarat Băsescu.

”S-ar putea să ne ajute o decizie a Curții Europene de Justiție, atât timp cât s-au găsit la DNA 3.200 de dosare deschise magistraților. Ceva e în neregulă din acest punct de vedere și atunci Secția specială își justifică existența”, a adăugat Traian Băsescu.

