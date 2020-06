Fostul președinte, Traian Băsescu, a vorbit luni seară, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre cazul fetei de 17 ani din județul Mehedinți care a fost incendiată de un bărbat eliberat condiționat după ce fusese condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a cinci persoane. Europarlamentarul PMP a susținut că în această situație vina nu ar trebui aruncată asupra judecătorului care a decis eliberarea condiționată, pentru că acesta a pronunțat hotărârea în baza unor recomandări pozitive cu privire la deținut.

”Magistratul a avut în față un dosar de bună purtare al pușcăriașului, a avut, cu certitudine, recomandările comisiei în față. Magistratul nu este pus acolo să te țină în pușcărie câte zile ai. Dacă autoritățile desemnate să aprecieze purtarea obervată de-a lungul timpului a unui condamnat, cum că poate fi eliberat, judecatorul, în principiu, nu are de ce să-l țină pe acel om în continuare, în pușcărie. Deci cred că problema o avem la penitenciar, și nu la magistrat. Magistratul a avut un dosar cu recomandări foarte bune, nu cred că problema este la magistrat. E ca și cum magistratul are în față declarațiile a cinci martori că ai jefuit o casă. Sigur că el o să-i creadă pe cei cinci martori după ce îi audiază. La fel s-a întâmplat și cu acest nenorocit care a fost eliberat condiționat. (...) Înțeleg că au fost cinci victime într-un jaf. Cine știe condițiile în care s-a produs acel jaf. Poate a fost viața lui contra vieții celorlalți. (...) Nu sunt eu omul care s-i apere cu orice preț pe judecători, dar este clar că judecătorul a avut niște bune recomandări în dosar”, a declarat Traian Băsescu.

Procurorul general al României, Gabriela Scutea, a dispus un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare în cazul fetei incendiate. Asta în condițiile în care, înainte de tragedie, aceasta îl reclamase pe individ la Poliție pentru viol și agresiune, însă autoritățile nu au luat nicio măsură împotriva lui.

”În contextul interesului generat în spațiul public de cauza privind minora victimă a tentativei de omor prin incendiere din județul Mehedinți, precizez că, pe baza informării preliminare transmise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, am dispus efectuarea unui control cu privire la instrumentarea dosarului Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare în care au fost formulate acuzații de viol. Scopul controlului îl constituie clarificarea demersurilor realizate de la formularea plângerii și până în data de 12 iunie 2020, în special în ceea ce privește actele referitoare la persoana vizată de acuzații”, a transmis procurorul general al României, printr-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Fata a ajuns sâmbătă seară la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București după ce înainte ajunsese la spitalul din Craiova. Lipsa paturilor speciale pentru marii arși a făcut ca ea să tot fie plimbată între spitale. Starea ei este critică: are arsuri profunde pe 90% din suprafața corpului și respiră cu ajutorul aparatelor.

Criminalul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, iar cazul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

