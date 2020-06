Traian Băsescu, despre ”clanurile țigănești” revenite în România și care nu respectă legea: Poliția Locală trebuie să se implice masiv. Informațiile pe care le-am primit sunt că, în ultima perioadă, sunt spargeri de locuințe tot mai multe (VIDEO)

Fostul președinte, Traian Băsescu, a făcut noi precizări, duminică seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” cu privire la ”clanurile țigănești” care au revenit în România și refuză să respecte legile țării, situație asupra căreia a atras atenția și într-o postare pe Facebook. Fostul șef al statului susține că autoritățile trebuie să ia măsuri în privința membrilor acestor clanuri, pentru că dacă Ministerul de Interne va rămâne în continuare impasibil la ceea ce se întâmplă, vom ajunge să ne fie frică să ieşim pe stradă. Băsescu a declarat că are informații conform cărora, în ultima vreme, au avut loc tot mai multe spargeri de locuințe.

În intervenția sa, Băsescu a insistat asupra necesității unei colaborări intre Poliția Locală și cea națională. De asemenea, europarlamentarul PMP a mai spus că, dacă sunt lucruri care nu sunt scrise în lege, ar trebui actualizată legea, iar SRI să fie din nou implicat.

”Informațiile pe care le-am primit sunt că, în ultima perioadă, sunt spargeri de locuințe tot mai multe și lucrul ăsta se datorează întoarcerii acasă a reprezentanților noștri din diaspora. În ceea ce privește ce fac clanurile țigănești, vedem în fiecare zi la televizor și sunt convins că nu vedem decât o mică parte, iar violența în stradă o vedeți și dumneavoastră, nu trebuie să o mai explic eu. Eu am făcut o sinteză a acestor lucruri și am tras un semnal de alarmă. Riscăm și datorită modului de organizare, pentru că Poliția națională e prea puțin în teritoriu în probleme de ordine poblică. Avem doar acel polițist de proximitate, în total avem în țară vreo 2.350, dar mulți dintre ei sunt în concediu, alții în spitale, deci ar fi cam 1.800 de polițiști de proximitate care acționează continuu în teritoriul național. Asta înseamnă că fiecare are câte 10.000 - 12.000 de suflete. Când să cunoască polițistul de proximitate principalele elemente ale comunității în care el acționează dacă nu este ajutat de Poliția Locală?

Poliția Locală trebuie să se implice masiv în comunicarea cu Inspectoratele Județene, din punctul de vedere al sesizării cu privire la rețele de crimă organizată, că sunt relețe care sparg locuințele, că distribuie droguri, că practică proxenetismul. Lucrurile astea trebuie transmise Poliției naționale care, împreună cu Jandarmeria, are capacitatea să demonteze aceste grupări. Polițiile Locale trebuie să nu se mai ferească de zonele cu grupări de crimă organizată, trebuie să le patruleze, să afle, să transmită către Poliția națională și către Jandarmerie, care sunt structuri care pot interveni, au capacitatea să o facă, dar nu au informație, în momentul de față, datorită acestui transfer de atribuțiuni de ordine publică de la Poliția națională către Polițiile Locale. Fără sprijinul Polițiilor Locale, Poliția națională rămâne fără o evaluare la nivel național, cu atât mai mult cu cât, între timp, s-a retras și SRI din supravegherea grupărilor de crimă organizată”, a explicat Traian Băsescu.

Totodată, fostul președinte a precizat că polițiștii și jandarmii care intervin trebuie să reacționeze proporțional cuu răul făcut victimei și nu cu atitudinea pe care răufăcătorii o au față de ei.

În același timp, Traian Băsescu a afirmat că este posiil ca în România să se fi întors doar liderii grupărilor de crimă organizată.

”Grupările românești de crimă organizată au reușit, în unele zone, să aibă comportament de mafie italiană. Iau taxe de protecție ca să nu distrugă bunurile unui magazin, ale unui om care aare o mică afacere, deci nu s-au dat în lături de la nimic.

Părerea mea, nu am certitudine și nici informații, este că dacă s-au retras către țară, s-au retras liderii care, eventual, erau mai vizați, dar rețelele încă sunt lasate acolo și așteaptă comenzi”, a mai spus fostul președinte.

”Ar trebui să nu facem o cofuzie. Sunt țigani și țigani. Sunt țiganii căldărari, sunt cei care fac acoperișuri și burlane de scurgere a apei. Ăia sunt oameni așezați. Sunt țiganii aceia cu pălării, iarăși, oameni așezați, cu meserie, trăiesc în comunități civilizate. Însă cei care s-au constituit în aceste clanuri fără căpătâi și care nu merg la școală, nu se lasă integrați, provin, din câte știu eu, din rândul țiganilor nomazi, cei care, deși își fac vile cu turnulețe, le place să umble prin lume”, a adăugat Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.