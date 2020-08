Traian Băsescu, despre spitalele închise în timpul mandatului său de președinte: ”Erau mai degrabă morgi decât spitale” / Schimb de replici cu europarlamentarul Carmen Avram (VIDEO)

Schimb de replici între eurparlamentarii Carmen Avram (PSD) și Traian Băsescu (PMP), în direct, pe tema spitalelor care au fost închise în România în timpul guvernării Boc, atunci când Traian Băsescu era președintele României. În contextul în care sistemul de sănătate din țara noastră, confruntat deja cu numeroase lipsuri, încearcă să facă față epidemiei de coronavirus și unui număr tot mai mare de cazuri de îmbolnăvire, europarlamentarul Carmen Avram a amintit, miercuri, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, despre zecile de spitale care au fost închise în urmă cu mai bine de opt ani. În replică, fostul președinte Traian Băsescu a declarat că decizia luată atunci a fost una ”rațională” în condițiile în care acele unități medicale ”erau mai degrabă morgi decât spitale”.

”Președinții nu închid spitale, dar vă pot spune care a fost raționamentul Guvernului. S-au închis circa 60 de spitale la care s-a făcut o analiză de existență a personalului, a echipamentelor și a mortalității. Concluzia a fost că erau mai degrabă morgi decât spitale, adică oamenii se duceau și mureau sau, cum ajungeau acolo, erau puși într-o slavare și trimiși la un spital mare. În condițiile astea, s-a decis ca personalul, atât cât era, să fie concentrat în spitalele mai mari, care aveau nevoie de personal, iar aceste spitale mici să fie transformate în cămine pentru bătrâni, având și un punct sanitar. Deci ăsta a fost conceptul. Pentru a se suplini, eventual, creșterea distanței, s-a decis achiziția de elicoptere. Eu cred că a fost o soluție rațională, ca dovadă, nici dumneavoastră nu le-ați deschis”, a explicat Traian Băsescu.

”Aveți dreptate, președinții nu închid spitale, însă dumneavoastră aveați un partid la guvernare care a închis spitale, 68, din câte țin eu minte, și au urmat foarte multe tragedii”, a replicat Carmen Avram.

Imediat a venit un alt răspuns din partea fostului șef al statului: ”Pot fi de acord cu dumneavoastră, că e campanie, dar asta nu justifică dezinformarea. Acele spitale erau spitale cu un nivel de mortalitate foarte ridicat. Reproșați că nu eram eu ministrul Sănătății, dar era partidul meu. Ministrul Sănătății era de la UDMR”.

Acest schimb de replici vine în contextul în care România a înregistrat, miercuri, un nou record negativ în ceea ce privește numărul de pacienți cu COVID-19 internați în secțiile de terapie intensivă – 464.

