În contextul măsurilor legislative anunţate ca efect după tragedia de la Caracal, fostul preşedinte a susţinut că este momentul să fie reluată discuţia privind legalizarea prostiuţiei, arătând că astfel se poate diminua traficul de carne vie şi se elimină proxeneţii, oferindusu-se securitate pentru femeile care decid să facă acest lucru.

"Eu aş spune, o să se supere multă lume pe mine, sunt mulţi nefericiţi, bărbaţi, care nu îşi găsesc o parteneră şi recurg la astfel de gesturi. Cred că ar trebui să repunem în discuţie legalizarea prostituţiei ca soluţie de diminuare a traficului ilegal de carne vie.

Şi nu am nicio jenă să o spun, până la urmă este responsabilitatea omului politic să spună ce crede, Germania are prostituţia legalizată, pusă sub stăpânirea statului, Olanda la fel, Belgia la fel. Când statul îşi asumă sistemul de organizare a prostituţiei şi controlul asupra modului cum se face, femeile astea nu numai sunt tratate cu respectul cuvenit unui om la locul de muncă, dar sunt în siguranţă. Nu mai sunt pe mâna peştelui", a declarat Traian Băsescu în emisiunea lui Tudor Muşat de pe B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.