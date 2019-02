Traian Băsescu: OUG a lui Tudorel Toader este odioasă. Înseamnă punerea sub control politic a Parchetelor, ceea ce n-a mai îndrăznit să facă nimeni din 2005 (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a catalogat drept ”odioasă” ordonanța de urgență a Guvernului prin care sunt modificate legile justiției. Într-o conferință susținută vineri la Pitești, senatorul PMP a avertizat că noua OUG va avea drept consecințe ”punerea sub control politic a Parchetelor”.

”Ultima OUG este odioasă. Practic, înseamnă punerea sub control politic a Parchetelor, ceea ce n-a mai îndrăznit să facă nimeni din 2005. S-a revenit la vremea în care doamna Stănoiu, împreună cu Adrian Năstase stabileau în Kiseleff cu îi fac dosare, pe cine scapă de dosare, pe cine arestează și pe cine nu arestează. Este un regres formidabil în toate palierele de numire a șefilor instituțiilor din parchete.

În urma deciziei CCR, preșdintele, practic, nu mai are niciun cuvânt în desemnarea procurorului general, a șefului DNA, a șefului DIICOT, a adjuncților lor și a șefilor de secții pe care îi numea dacă îi considera apți pentru funcție. CCR a spus că titularul deciziei este ministrul Justiției, care îi face propunerea președintelui și acesta este obligat să semneze. Nu cred că va rezista o astfel de decizie în cazul în care vom reuși să-i trimitem în opoziție pe cei de la PSD pentru că trebuie restabilită independența procurorilor și independența justiției, în general”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a subliniat că schimbarea legislației pentru punerea justiției sub control politic echivalează cu sfârșitul democrației.

”Procurorii și judecătorii incorecți trebuie dați afară, dar nu trebuie modificată legislația și pusă justiția sub control politic. Asta înseasmnă sfârșitul democrației și nicio speranță că justiția nu va fi utilizată ca un ciocan împotriva adversarilor politici”, a mai spus Traian Băsescu.

