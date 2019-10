Traian Băsescu: ”Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție nu trebuie desființată, dar trebuie echipată cu procurori extrem de corecți” (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu nu este de acord cu desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ). Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea românească”, europarlamentarul PMP a susținut, în schimb, că SIIJ ar trebui să aibă în componență ”procurori extrem de corecți”.

”Vă spun o părere care va stârni furie. Nu trebuie desființată, dar trebuie echipată cu procurori extrem de corecți. (...) Întoarcerea acestui serviciu înapoi la DNA ar fi o mare greșeală. Cred că trebuie să rămână ca secție independentă în Parchetul General și să-și facă treaba, mai ales că material are. A preluat de la Parchetul General vreo 3000 de dosare”, a declarat Traian Băsescu.

