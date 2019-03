Băsescu: Dacă statele UE și-ar pune resursa financiară și specialiștii la un loc, am constata că găsim în câțiva ani soluția pentru a combate cancerul (VIDEO)

Dacă toate cele 28, încă, de state membre ale Uniunii Europene și-ar pune resursele financiare și specialiștii la un loc și ar lucra împreună, în câțiva ani am găsi soluția pentru a combate cancerul, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a fost invitat, joi, la Univeristatea de Vest din Timișoara, unde a susținut o prelegere pe tema ”Viitorul Uniunii Europene. Securitatea pe primul loc”.

”Nu știu dacă voi vă dați seama că din 28 de state, sunt cel puțin 10 țări care cercetează simultan același lucru. Fiecare cu bugetul ei. Cancerul, să spunem, cred că-l cercetează toate cele 28 de state. Dacă ne-am pune resursa financiară la un loc și am duce specialiștii la un loc, la Londra, la București, unde vrem noi să-i strângem, am constata că ne costă doar 10% să cercetăm, că am pus cele mai luminate minți și că găsim în câțiva ani soluția pentru a combate cancerul”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu.

