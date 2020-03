Traian Băsescu: Dacă aş fi fost primar general, și eu aș fi vrut să fac o evaluare ca să văd riscurile pentru cele două milioane de locuitori ai Capitalei (VIDEO)

Fostul președinte, Traian Băsescu, este de părere că inițiativa ca peste 10.000 de bucureșteni să fie testați pentru infecția cu noul coronavirus este una bună, susținând că aceasta ar fi o măsură pe care ar fi luat-o și el dacă ar fi fost primar al Capitalei.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Traian Băsescu a subliniat că desfășurarea unei astfel de cercetări nu afectează bugetul național și a precizat că o testare de acest fel ar trebui făcută și în municipiile capitale de județe.

"Unde e problema? Sincer, nu înțeleg. Dacă aş fi fost primar general și eu aș fi cheltuit bani din bugetul Primăriei Capitalei să fac o evaluare, ca să văd riscurile pentru cele două milioane de locatari ai Capitalei. Nu afectează bugetul național sau programele naționale. Nu văd niciun rău într-o cercetare științifică pentru o comunitate atât de mare cum este cea a Bucureștiului. Dimpotrivă, aș stimula primarii de capitale de județ să facă acelaşi lucru pentru că au nevoie de evaluări științifice pentru a proteja propriii cetățeni mai târziu”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă ar fi făcut acest lucru fără a discuta înainte cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Traian Băsescu a răspuns: „Despre ce Minister al Sănătății vorbim când toată bătălia publică și comunicarea publică o fac trei oameni care nu au nicio legătură cu știința epidemiologiei. Vine ministrul de Interne, cu șeful Poliției și cu domnul Arafat. E vreunul epidemiolog? Comunicarea publică oficială, în momentul de față, nu o fac specialiști. L-ați văzut pe Streinu Cercel alături de cei trei sau vreun epidemiolog vorbind despre această criză alături de cei trei?

Mi se pare că e o bătălie care ar vrea să distrugă. În aceasta criză, ați auzit de salvare? A venit vreo salvare pe undeva? Sistemul de salvare e distrus. (...) Şi eu, dacă aș fi fost primar general, aș fi vrut să știu care sunt soluțiile medicale pentru această populație de 2-2,5 milioane”.

De asemenea, întrebat ce se va întâmpla dacă în urma testării se vor descoperi câteva mii de cazuri de contaminare cu noul coronavirus în București, Traian Băsescu a răspuns: ”Probabil și acesta este un gând nemărturisit, să vadă care e proporția reală a celor infectați. Sigur, nu putea să spună nimeni public treaba asta, dar este bine că se va afla.



Alternativă la a face acest gest este de a nu face testarea în masa și de a nu se știi care e starea reală și gradul real de infectare. Nu vi se pare criminal? Eu cred că Primăria Capitalei are destule resurse pentru a face ceva și dacă s-a angajat să afle starea reală a Capitalei nu credeți că s-ar face ceva. Ca să concluzionăm. E o bună inițiativa a Primăriei Capitalei și a profesorului Cercel”.

Autoritățile au decis că va începe în București primul mare studiu din România pentru a se depista nivelul real de transmitere a coronavirusului. Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că vor fi testate 10.514 persoane din București, din toate categoriile de vârstă. (Detalii AICI)

