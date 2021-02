Traian Berbeceanu, despre cozile formate la vaccinarea personalului din învățământ: Multe persoane nu au respectat orarul prestabili. Alții au venit, deși nu erau programați pentru astăzi (VIDEO)

Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a comentat vineri, în direct pe B1 TV, situația de la centrele de vaccinare organizate la Romexpo, unde zeci de persoane din sistemul de învățământ au stat la cozi pentru a reuși să primească doza de ser. Oficialul spune că foarte multe dintre acestea „nu au respectat orarul prestabilit” și au venit mai devreme, iar alții s-au prezentat la imunizare astăzi, „deși nu erau programate pentru această zi”.

