Traian Berbeceanu, despre incendiul de la Institutul Matei Balș: Instalațiile anti-incendiu au funcționat, iar aprovizionarea cu curent electric și cu oxigen în pavilionul respectiv a fost întreruptă automat la producerea flăcărilor (VIDEO)

Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a făcut mai multe precizări despre situația de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București, unde vineri dimineață a izbucnit un incendiu care a condus la moartea a patru persoane și a relocarea a zeci de pacienți în stare gravă spre medie către alte unități medicale din oraș.

