Traian Berbeceanu, despre problemele cu apa caldă și căldura: Consiliul General și Primăria Capitalei fac toate eforturile pentru a interveni la reparații, acolo unde este cazul (VIDEO)

Perfectul Traian Berbeceanu a vorbit, în direct pe B1 TV, despre problemele pe care bucureștenii le întâmpină cu încălzirea locuințelor. Berbeceanu a explicat că pe termen scurt nu există soluții care să rezolve problemele încălzirii din Capitală, singurele lucruri pe care le pot face fiind mobilizarea echipelor și intervenția, în termen cât mai scurt, pentru remedierea avariilor.

„Așa cum și primarul general, domnul Nicușor Dan a precizat, este o problemă veche, de ani de zile. Este avută în vedere în Consiliul General al municipiului București, de Primărie, dar are rezolvare doar pe termen mediu și lung. La acest moment, Consiliul General și Primăria Capitalei fac toate eforturile pentru a interveni la reparații acolo unde este cazul și a asigura cât de cât căldura și apa caldă, în limita posibilităților, pentru cetățeni.

Este o situație neplăcută, dar trenează de ani de zile și credem că actuala conducere a Primăriei Generale și Consiliul General vor putea să o rezolve în perioada următoare”, a explicat prefectul, în direct pe B1 TV.

Întrebat dacă există soluții pe termen scurt, Traian Berbeceanu a ținut să menționeze că pentru următoarea perioadă veștile nu sunt tocmai bune și nu există soluții pe termen scurt.

„Nu sunt bune și nu sunt soluții pe termen scurt, decât așa cum a precizat și domnul Nicușor Dan, se vor face toate eforturile pentru a se interveni cu promptitutdine, acolo unde este nevoie la reparația rețelelor și magistralelor de căldură și apa caldă”, a declarat Traian Berbeceanu.

