Traian Berbeceanu, despre relaxarea restricțiilor în București: Instituția Prefectului nu poate să aprecieze dacă cifrele furnizate de INSP și DSP sunt corecte

Traian Berbeceanu, prefectul municipiului Bucuresti, a comentat, sâmbătă, într-o intervenție pe B1 TV, subiectul ridicarii restricțiilor în Capitală, în contextul în care noile tulpini COVID, mai9 contagioase, încep să-și facă simțită prezența.

Prefectul a declarat că specialiștii din Ministerul Sănătățiisunt responsabili să aprecieze situația epidemiologică, o atribuție pe care instituția pe care el o conduce nu o are.

"Eu ca și prefect și Instituția Prefectului nu putem să apreciem și să spunem dacă cifrele furnizate de INSP și DSP sunt sau nu corecte pentru că sunt structuri subordonate Ministerului Sănătății.

Cred că procedurile după care care funcționează pot fi updatate la situația pandemică actuală.

Instituția prefectului nu poate să intervină în modificare procedurilor de la nivelul Ministerului Sănătății, iar adresa pe car aceasta a trimis-o Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență cu 3 minute înainte de întrunirea Comitetului nu are nici un fel de valoa5âre juridica pentru că era o adresa de informare care nu poate să intervină peste lege.

Noi nu aveam opțiunea de a nu respecta legea. Nu putem noi să luăm astfel de decizii, noi trebuie să constatăm indicele de contaminarea la nivelul municipiului București. Apreciază specialiștii, cei care au fost consultați atunci când a fost adoptată Hotărârea de Guvern. Noi nu putem decât să constatăm prevedere legale și sa le punem în aplicare, nu avem putere de dispoziție asupra prevederile legale", a declarat Berbeceanu.

