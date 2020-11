Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, confirmat cu COVID-19: „Totuși, m-am contaminat"

Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a fost confirmat cu COVID-19. Oficialul a făcut anunțul astăzi, pe pagina sa de Facebook.

Traian Berbeceanu este asimptomatic și se află în izolare de mai multe zile. Prefectul Capitalei a solicitat să se testeze după ce mai mulți colegi de birou au fost confirmați cu COVID-19.

„Sunt în izolare la domiciliu de mai multe zile, sunt bine deși am fost testat pozitiv. Nu am simptome iar analizele si CT-ul au dat rezultate foarte bune. Am respectat regulile de distanțare fizică, am purtat mereu mască de protecție și totuși m-am contaminat.

Insă, sunt absolut sigur, faptul că m-am protejat m-a ajutat ca încărcătura virală să fie mică și să fac o formă ușoară a bolii. Testarea am efectuat-o la cerere, deoarece la acel moment fuseseră confirmați pozitiv mai mulți colegi din Prefectură", a notat prefectul Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Traian Berbeceanu: „Instituția Prefectului Municipiului București funcționează în parametri normali"

Izolat la domiciliu, Berbeceanu continuă să-și desfășoare activitățile de serviciu.

„Imi desfășor activitățile de la domiciliu, sunt în contact permanent cu cei trei subprefecți, sunt conectat la toate activitățile iar Instituția Prefectului Municipiului București funcționează în parametri normali.

„Imi desfășor activitățile de la domiciliu, sunt în contact permanent cu cei trei subprefecți, sunt conectat la toate activitățile iar Instituția Prefectului Municipiului București funcționează în parametri normali.

Mulțumesc colegilor pentru dedicare și implicare, în curând mă voi alătura echipei! Purtați mască, respectați normele aflate în vigoare și vom trece peste aceste clipe dificile! Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să fiți sănătoși!", a mai transmis Berbeceanu.

Cine este Traian Berbeceanu

Traian Berbeceanu a fost numit prefect al Capitalei în octombrie 2020, după îndepărtarea lui Gheorghe Cojanu. Înainte, Berbeceanu a fost șef de cabinet al lui Marcel Vela din decembrie 2019. De asemenea, a mai fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, în perioada 2005-2013. A părăsit funcția pentru că a fost subiectul unei anchete a DIICOT, fiind acuzat că ar fi sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 3,5 milioane de lei. Astfel, în perioada 24 octombrie - 26 noiembrie 2013 a stat în arest.

Traian Berbeceanu a fost achitat în 2016, în primă instanță. A fost găsit nevinovat pentru fapte de luare de mită, sprijinire de grup infracțional organizat, spălare de bani, fals în declarații, fals sub semnătură privată, complicitate la delapidare. Totul s-a dovedit a fi doar o înscenare.

În 2007, Traian Berbeceanu a fost declarat „Polițistul Anului". În 2018 s-a pensionat și s-a retras din poliție și a devenit un scriitor de succes. A publicat cartea de memorii „Radiografia unei mârșăvii judiciare".