Gestul incredibil făcut de o familie de străini, pe Transfăgărășan (VIDEO)

Gest incredibil făcut de o familie de străini care a plecat să viziteze Transfăgărășanul. Au sunat să alerteze autoritățile și au spus că sunt pe punctul de a cădea în prăpastie. În realitate, ajunși aproape de tunelul care desparte județele Argeș și Sibiu, ei s-au temut să se întoarcă nesupravegheați, pentru că strada era acoperită de gheaţă, informează B1 TV.

Erau pe Transfăgărășan, la doi kilometri distanță de cabana Capra, într-o mașina, trei adulți și un copil, toți de naționalitate israeliană. Între ei, și o femeie care alunecase pe gheață. Aceasta acuza dureri la coapsă. A fost monitorizată, dar a refuzat transportul la spital. De urgență a fost trimisă acolo o patrulă a Salvamont Argeș de la Cota 2000, jandarmii montani și un echipaj ISU. A fost prealertat și elicopterul SMURD, pentru că s-a anunțat că o persoană este lovită.

