Traseul lui Johannes Visscher, cetățeanul olandez care a răpit-o, violat-o și ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, fetița de 11 ani din localitatea dâmbovițeană Gura Șuții, iar mai apoi s-ar fi sinucis în Olanda, a fost prezentat luni seară, în exclusivitate pe B1TV, în emisiunea „Dosar de politician”.



Bărbatul a ajuns în 18 septembrie în România și a închiriat o mașină de la o firmă de pe Aeroportul Internațional Otopeni. O zi mai târziu, în 19 septembrie, avea să o răpească pe Adriana din stradă. Totuși, traseul său din Capitală și până în Gura Șuții nu este unul firesc, ci unul absolut sinusoidal, care micșorează șansele ca acesta să fi avut complici, potrivit invitaților din studioul „Dosar de politician”.

