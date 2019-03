Când se schimbă ora 2019. România trece la ora de vară. Când se renunță DEFINITIV la schimbarea orelor

Cand se schimba ora 2019. Anual, in ultima duminica din luna martie, Romania trece la ora de vara. In 2019, in noaptea de sambata spre duminica, 30 spre 31 martie, ora 3:00 va deveni ora 4:00. Trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers, de la ora de vara la ora de iarna, se face preajma echinoctiilor de primavara si de toamna. Aceasta schimbare are loc in mai multe tari din lumea intreaga.

Luni, 4 martie 2019, Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Parlamentului European, citat de Digi24.

TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara.

Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept ”ora de iarna”, vor face aceasta ultima schimbare in ultima duminica a lunii octombrie 2021.

Tarile membre trebuie sa notifice Comisia Europeana pana in martie 2020 asupra deciziei lor.

Documentul a fost aprobat de Comisia pentru Transport si Turism din Parlamentul European cu 23 de voturi pentru si 11 impotriva, modificand fata de propunerea Comisiei Europene anul de cand ar deveni aplicabila schimbarea permanenta a orei pentru statele care doresc sa faca acest lucru, respectiv 2021 in loc de 2019.

In documentul aprobat de aceasta comisie se solicita statelor membre sa-si coordoneze deciziile astfel incat aplicarea orei de vara in unele tari concomitent cu ora de iarna in altele sa nu perturbe functionarea pietei unice europene, in special in sectorul transporturilor. In cazul in care Comisia Europeana constata ca ar putea surveni astfel de perturbari, atunci ea ar putea amana cu inca un an implementarea posibilitatii de permanentizare a orei de vara sau de iarna, pentru a se putea solutiona in acest timp problemele aparute.

