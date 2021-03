Trei cluburi cunoscute din București, închise pentru nerespectarea restricțiilor. Sâmbătă seară s-au dat 10 amenzi, în valoare de 113.000 de lei, localurilor din parcul Herăstrău (VIDEO)

Activitatea a trei cluburi cunoscute din Capitală a fost suspendată sâmbătă seară, în urma controalelor făcute de autorități și care au scos la iveală încălcări ale măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.

Proprietarii clubului LOFT au primit trei sancţiuni în valoare de 42.000 de lei, iar DSP a dispus suspendarea activităţii pentru 30 de zile.

Au fost verificate şi terasele din parcul Herăstrău. Casa di David va avea activitatea suspendată pentru 30 de zile, după trei sancţiuni în valoare de 48.000 de lei.

De asemenea, clubul Bamboo va fi închis pentru 30 de zile.

În urma controalelor din parcul Herăstrău au fost date zece sancţiuni agenţilor economici în valoare de 113.000 de lei şi au fost sancţionate 53 persoane cu amenzi în valoare de 34.000 de lei.

"În Sectorul 1, la o societate comercială au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale și la celelalte urmează să se ia și alte măsuri. În sectorul 2 o societate funcționa fără autorizație, a primit amendă. DSP va suspendă activitatea. Intră în vigoare noile restricții. Structurile vor fi suplimentate pentru prevenirea răspândirii virusului", a explicat Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al IGPR, citează digi24.

"S-a acționat și în zona teraselor, dacă vorbim în special de zona de nord a Capitalei, în special parcul Herăstrău. Au fost agenți economici care nu au înțeles să respecte regulile din pandemie și au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale. Au fost aplicate repetat sancțiuni atât de Poliția Cpitalei, cât și de DSP și Jandarmerie", a declarat Ionuţ Ioana, comisar-șef la Poliția sectorului 1.

