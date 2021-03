Trei elicoptere H135 SMURD intră în dotarea ISU. Lucian Bode: Sunt echipate pentru misiuni aeromedicale, dar și pentru cele de căutare/salvare (VIDEO)

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a recepționat, joi, trei elicoptere H135 SMURD, destinate gestionării situațiilor de urgență. Prezent la eveniment, ministrul Lucian Bode a declarat că aparatele de zbor sunt echipate pentru misiuni aeromedicale, pfecum și pentru cele de căutare/salvare.

”Astăzi sunt recepționate primele trei elicoptere de către Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, reprezentând doar o primă tranșă din totalul de șase elicoptere achiziționate prin proiectul «Viziune 2020», finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Peste 200 de milioane de euro sunt atrase din acest proiect de dotare cu elicoptere ușoare și medii/grele, finanțat prin POIM 2014-2020, având drept scop creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție. Vorbim despre aproape o treime din alocarea de care beneficiem prin intermediul POIM, la nivelul MAI, care este utilizată pentru proiecte de dotare cu echipamente complexe de intervenție, menite să salveze vieți”, a declarat Lucian Bode.

Referindu-se la atragerea de fonduri europene externe nerambursabile, șeful MAI a precizat că ”această sursă de finanțare reprezintă un instrument care completează considerabil bugetul alocat unei instituții”.

”Am traversat cu toții o perioadă care a testat limitele noastre atât umane, cât și profesionale. (...) Din păcate, perioada nu s-a încheiat. (...) Elicopterele achiziționate astăzi sunt echipate pentru misiuni aeromedicale, dar și pentru cele de căutare/salvare, inclusiv în zonele de munte greu accesibile”, a mai spus Lucian Bode.

În cadrul proiectului ” Viziune 2020” vor fi achiziționate alte 3 elicoptere H135 SMURD și 6 elicoptere medii/grele - variantele uscat respectiv maritim.

